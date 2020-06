Změřte si u hodinek Galaxy Watch Active 2 krevní tlak. Poradíme, jak na to

Samsung u hodinek Galaxy Watch Active 2 zprovoznil měření krevního tlaku, ale protože se jedná o metodu měření, kterou musí nejdříve schválit jednotlivé národní úřady a patřičná ministerstva, musíme si na funkci ještě nějakou dobu počkat. Měření krevního tlaku však již bylo schváleno v Jižní Koreji, a pokud si jej chcete vyzkoušet i u svých hodinek, existuje neoficiální postup. Funkce v Česku zatím schválená není, takže měření v hodinkách berte jen jako informační údaj, který nemá punc náhrady zdravotnického měřícího zařízení. Jako informační zdroj nám posloužil návod na XDA, který se opírá o dvě vlákna na Redditu.

(Pozn. red.: Postup je neoficiální, jakékoliv úpravy v hodinkách a instalaci upravených aplikací stažených z internetu, provádíte na své vlastní riziko! Samsung i v samotné aplikaci uvádí, že podle zjištěných hodnot nemáte nijak měnit předepsanou medikaci, a že máte případná zjištění nejprve konzultovat se svým lékařem.)

Jak tedy měření krevního tlaku neoficiálně rozchodit na hodinkách Galaxy Watch Active 2? V prvé řadě je třeba stáhnout upravené instalační soubory (*.tpk a *.apk), a to z tohoto archivu na Google Drive. V hodinkách přejděte do Nastavení - O hodinkách - Software a pětkrát poklepejte na položku Verze softwaru, čímž aktivujete Vývojářský režim. Po návratu o úroveň zpět se přesvědčte, že je na úplném konci nabídky Ladění na hodnotě zapnuto.

Následně hodinky připojte ke stejné Wi-Fi síti, ke které je připojen i váš počítač. Pokud jste obeznámeni se vzdáleným připojením hodinek k počítači (zjištění IP adresy hodinek, příkaz sdb connect 192.168.x.x přes příkazový řádek,...), můžete k tomuto účelu využít rozbalenou složku sdb2260 z archivu, ve které můžete sdb.exe najít v podsložce sdb/data/tools.

Pokud chcete připojit hodinky pohodlněji, stáhněte si TizenStudio s IDE instalátorem. Po spuštění Tizen Studia potvrdíte lokaci tzv. Workspace a povolíte přístup firewallu. V horní části uvidíte okno s nápisem „No target“. Z nabídky vyberte „Launch Remote Device Manager“ a následně klikněte na Scan. V tabulce by vám měly vyskočit vaše hodinky, k nimž se připojíte přepínačem Connect. Na hodinkách vám vyskočí obrazovka, na které musíte potvrdit spojení s hodinkami. Pokud nevyskočí, bude třeba u hodinek vypnout Bluetooth, restartovat je (popř. i počítač), a pokusit se o opětovné připojení.

Ze staženého archivu vyextrahujte soubor BP.tpk a vložte jej do složky, ve které máte soubor sdb.exe (v našem případě C:\tizen-studio\tools). Spusťte příkazový řádek (cmd.exe) a v něm se přepněte do výše zmiňované složky (cd C:\tizen-studio\tools) a uveďte příkaz sdb install BP.tpk. V konzoli můžete vidět určité chybové hlášky, důležitá je však číslovka 100, která značí úspěšnou instalaci aplikace do hodinek. Pokud se vám instalace zasekne na 27 procentech, bude třeba sdb spustit ze složky sdb2260 z výše uvedeného archivu. Nezapomeňte do stejné lokace přesunout i soubor BP.tpk.

Jakmile máte nainstalováno, bude třeba jen do telefonu, který je spárovaný s hodinkami Galaxy Watch Active 2, nainstalovat aplikaci SHM, tedy Samsung Health Monitor. Následně v hodinkách spusťte aplikace Samsung BP monitor, ve které se prokliknete do mobilní aplikace, ve které nastavíte vše potřebné. Je třeba uvést jméno, datum narození a pohlaví, následně vás aplikace provede základní kalibrací.

Představení měření krevního tlaku v hodinkách Watch Active 2:

Bez samostatného měřiče krevního tlaku se totiž neobejdete. Na zápěstí levé ruky je třeba umístit hodinky, na pravou si nasadíte manžetu kalibrovaného měřiče krevního tlaku (v našem případě Omron 708-BT). Současně tak probíhá měření na hodinkách a pomocí měřiče, z něhož vyčtete hodnoty systolického a diastolického tlaku, které zadáte do mobilní aplikace. A to třikrát po sobě. Následně je kalibrace hotova, je třeba ji opakovat každý měsíc, ovšem od této chvíle můžete začít měřit svůj krevní tlak pomocí hodinek.

Pozn.red.: V hodinkách Galaxy Watch měření krevního tlaku nezprovozníte. Nedostanete se přes kalibraci, které nefunguje zřejmě díky tomu, že hodinky postrádají hardware potřebný k měření pulzních vln.

A jaká je přesnost měření? U systolického tlaku je při přímém srovnání s měřičem Omron průměrná odchylka +-6 mmHg, v případě diastolického tlaku činila +-8 mmHg. Záleží však na detailech, např. na kalibraci vašeho samostatného měřiče, na nabití jeho baterií i na přesnosti samotného měřidla, které využívá tzv. „pulzní vlny“ nasnímané měřičem srdečního tepu. Aplikace v telefonu následně analyzuje poměr a vztah kalibračních hodnot a naměřených údajů, které následně přepočte na krevní tlak.

Redakční představení hodinek Galaxy Watch Active 2:

Je však škoda, že zatím nefunguje synchronizace dat s aplikací Samsung Health. V aplikaci to sice povolit můžete, kopírování údajů však zatím nefunguje. Měření je tedy spíše informačního charakteru, nemá za cíl nahradit samostatné měřiče. Na druhou stranu, hodinky jsou často „po ruce“, takže se můžete změřit i tehdy, jste-li mimo domov, nebo zrovna měřič nemáte u sebe. Samozřejmě, postup je zatím neoficiální, funkce není v Česku schválena, takže berte naměřené hodnoty nezávazně, a všechny zdravotní problémy nejprve konzultujte se svým lékařem.

Zdroj Reddit via XDA