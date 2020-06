Známe barvy Samsungů řady Galaxy Note20. Rovný bude jen základní model

O řadě smartphonů Galaxy Note20 toho víme poměrně dost, nyní se do celé skládačky přidávají informace o barevných variantách a také o samotných displejích. Jejich rozlišení sice už známe, každopádně Galaxy Note20 5G by měl dostat rovný displej se zakulacenými rohy po vzoru Galaxy A71. Větší model (ať již bude označen jako Galaxy Note20+ 5G či Galaxy Note20 Ultra 5G) má být vizuálně podobný s loňským Note10+. A to znamená, že boční zakřivení displeje bude mít jen větší z tabletofonů.

Note20 uses a flat screen, its rounded rectangle looks more like Galaxy A71, unlike Note10.

Only the Note20 Ultra looks like the successor to the Note10 series. — Ice universe (@UniverseIce) June 12, 2020

Na přetřes přišly i barevné varianty. Základní model bude nabízen v šedé, měděné a v zelené (Mint Green). Větší verze bude k dostání v měděné, bílé a černé, což jsou barvy symbolické pro produktivitu, což je škatulka, do které se smartphony řady Note rády staví. Samozřejmě, není vyloučeno, že Samsung vsadí i na další barvy, o jiných odstínech se však aktuálně nehovoří.

It's true: Black, Grey & Copper colour options for the #Samsung #GalaxyZFlip 5G.



Note20 5G: Grey, Green & Copper



Note20+ / Ultra 5G: Copper, White & Black



Note: There may be more colour options but these, I can confirm. #GalaxyNote20 #GalaxyNote20Series #GalaxyNote20Plus https://t.co/R1BvAhlkRo — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 13, 2020

V srpnu bude na akci Galaxy Unpacked představena i 5G verze véčka Galaxy Z Flip, které bude k dostání v černé, šedé a měděné. Při pohledu na specifikace nemá nastat žádná výrazná změna, největší novinkou bude přítomnost 5G modemu a také nová nadstavba One UI 2.5. Na stejné verzi grafického rozhraní od Samsungu debutuje i řada Galaxy Note20, a předpokládáme, že se One UI 2.5 s odstupem času dostane i do stávajících topmodelů jihokorejského výrobce, podobně jako tomu bylo a je s nadstavbou One UI 2.1.