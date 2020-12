Známe ceny Samsungů řady Galaxy S21. Nebudou vyšší než u „es dvacítek“

Po nedávném masivním úniku týkajícího se modelu Galaxy S21 Ultra, vám můžeme doslova na zlatém podnose naservírovat i evropské ceny připravovaného trojlístku od Samsungu. Smartphony řady Galaxy S21 se budou nabízet hned ve třech paměťových konfiguracích, základní varianty by však cenově neměly přesáhnout úvodní ceny letošních „es dvacítek“. Na některých trzích by měla být nová řada topmodelů dokonce nepatrně levnější.

Konkrétně základní Galaxy S21 5G bude v Evropě stát 849 EUR (cca 22 350 Kč), což by bylo o 650 Kč méně, než v případě letošního Galaxy S20. A to se bavíme o základní 128GB variantě, pokud si však připlatíte 1 300 Kč, budete si moci pořídit telefon hned s dvojnásobnou kapacitou interního úložiště. A to bude letos dvojnásob důležité, protože to vypadá, že Samsung z nové řady odstraní slot pro microSD karty. Záda telefonu mají být navíc vyrobená z matného plastu.

Galaxy S21+ 5G s 6,7" AMOLED displejem bude v Evropě stát 1 049 EUR, tedy zhruba 27 600 Kč. A to je opět cena za 128GB verzi, za dvojnásobnou kapacitu úložiště se bude opět připlácet třináct stovek. Největší výběr paměťových variant nabídne Galaxy S21 Ultra. Základní 128GB verze vyjde na 1 349 EUR (35 500 Kč), 256GB varianta bude stát 36 800 Kč. Suverénně nejdražší bude 512GB model, za který v Evropě zaplatíme 1 529 EUR. Při převodu na koruny se tak dostáváme na částku lehce převyšující metu 40 tisíc Kč!

Je třeba dodat, že ceny vycházejí ze spekulací německého zdroje (který se zřídkakdy mýlí), a vzhledem k nepatrně rozdílnému DPH v různých členských zemích EU je možné, že se budou ceny telefonů v jednotlivých státech nepatrně lišit. V drtivém počtu zemí Evropy bude Samsung nabízet pouze 5G varianty telefonů, LTE verze se objeví jen sporadicky. Oficiální představení řady Galaxy S21 se očekává okolo 14. ledna, přičemž na pulty obchodů by měly telefony dorazit zhruba o čtrnáct dní později.

Rekapitulace letošních „es dvacítek“ od Samsungu:

