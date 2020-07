Známe dostupnost a očekávanou cenu Galaxy Z Fold 2. Levnější nebude...

Samsung 5. srpna představí spoustu novinek, mezi nimiž by neměl chybět ani nástupce skládacího Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2. Podle jihokorejského zdroje však skládačka nepůjde do prodeje hned, ale až 18. září. Tedy alespoň tak to má platit v Jižní Koreji. Je možné, že pro zbytek světa bude start prodejů ještě o pár týdnů posunutý.

Samsung si za novou skládačku bude v Jižní Koreji účtovat 2 398 000 korejských wonů, což je stejná částka, za kterou jste si mohli původně pořídit Galaxy Fold. A to znamená, že i pro zbytek světa by koncová cena mohla zůstat stejná jako dříve. Konkrétně pro Evropu byla úvodní částka Foldu stanovena na 2 000 EUR, což při aktuálním kurzu dělá 52 tisíc Kč. Specifikace skládačky a tiskové rendery jsme vám ukázali v našem včerejším článku.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Ddaily