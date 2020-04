Známe rozlišení displejů u Samsungu Galaxy Fold 2. A možná dojde i na S Pen!

Včerejší den se nesl ve znamení úniků okolo připravovaného skládacího hybridu Samsung Galaxy Fold 2. Sérii tweetů s informacemi pustil do světa Ross Young, ředitel společnosti Display Supply Chain Consultants. A začněme hlavním displejem, který se roztáhne do úhlopříčky 7,59 palce. A s tím naroste i rozlišení na 2 213 × 1 689 pix, což by se mohlo podepsat na nepatrně větší jemnosti 372 dpi. Jen pro srovnání, první generace Foldu používá 7,3" displej s rozlišením 2 152 × 1 536 pix.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Použitý Dynamic AMOLED má nabídnout 120 Hz obnovovací frekvenci, zatím však není jasné, zda u ní bude omezeno rozlišení na Full HD+ podobně, jako u řady Galaxy S20. Z displeje zmizí masivní výřez, protože se selfie kamerka přesune do průstřelu. Strukturální součástí vnitřního displeje bude i UTG sklo (podobně jako u Galaxy Z Flip), a těšit se máme i na podporu dotykového pera S Pen, které významně zvýší efektivitu při používání hybridu v „tabletovém“ režimu.

Na displeji však bude muset být aplikovaná vrstva odolná proti poškrábání hrotem pera (tzv. Hard Coat), což se Samsungu u stávajících skládaček zatím docílit nepodařilo. Vnější displej dostane úhlopříčku 6,23 palce, a opět se bude jednat o AMOLED. Panel s rozlišením 2 267 × 819 pix nabídne pouze 60Hz obnovovací frekvenci displeje, selfie se opět schová do průstřelu. Pro srovnání, aktuální generace Galaxy Fold používá na vnější straně 4,6" AMOLED panel s rozlišením 1 680 × 720 pix, takže změna bude zřejmě dost výrazná.

Displej zcela jistě vyplní větší část krytu v zavřeném stavu, což byla jedna z věcí, která byla Foldu vytýkána. Ross Young s úniky nekončí, příští týden chce přidat informace o fotoaparátech, koncové ceně a navrch přidá datum oficiálního představení a další detaily. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold: