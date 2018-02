Známe specifikace tabletu Galaxy Tab S4. Novinka se má ukázat na MWC

Zatím poslední tablet vyšší třídy představil Samsung loni na veletrhu MWC v Barceloně, a tento trend by se mohl opakovat i letos. V benchmarku GFXbench se objevily specifikace připravovaného Galaxy Tab S4 (SM-T835), takže vám již nyní můžeme odhalit jeho základní specifikace.

I když ve výsledcích benchmarku GFXbench nevidíme přesné označení čipsetu, použitý grafický adaptér Adreno 540 naznačuje, že by se mělo jednat o osmijádrový Snapdragon 835 o taktu 2,3 GHz. Tablet bude mít 4GB operační paměť, 64GB úložiště a podporu microSD karet. Na zádech najdeme 12MPx fotoaparát, který doplní osmimegapixelovou kamerku pro selfie. Tablet nebude podporovat NFC, ovšem nabídne GPS, Wi-Fi a také LTE.

Galaxy Tab S4 má nabídnout 10,5" Super AMOLED displej s rozlišením 2 560 × 1 440 pix a do prodeje se dostane s Androidem 8.0 Oreo. Jeho build, který se objevil v testu, byl zatím předfinální, proto u jeho popisu najdete slůvko „INVALID“. Nový tablet od Samsungu by měl být představen již příští týden v průběhu konání veletrhu MWC ve španělské Barceloně, a to po boku smartphonů Galaxy S9 a Galaxy S9+.

Oficiální prezentační video loňského Galaxy Tab S3:

Zdroj GFXbench