Znáte krokové výzvy v Samsung Health? Češi drží krok se zbytkem světa v TOP5

Aplikace Samsung Health je součástí každého prodaného smartphonu s logem Samsung, a v telefonu slouží jako centrum monitorující spálené kalorie, cvičení, stravu i spánek. Základní funkce aplikace však počítá kroky, které jste s telefonem v ruce nebo v kapse ušli. Na ně je úzce navázaná i součást Together, ve které můžete porovnat vaše počty kroků s ostatními, a to na základě celé řady kritérií.



Aktuální měsíční výzva, porovnání počtu kroků s ostatními uživateli, průměrem věkové skupiny nebo s přáteli. Přes QR kód můžete do svého profilu přidat přátele a zjišťovat, jak si v krokové výzvě vedou, případně je vyzvat na 1:1 challenge v počtu kroků

Základním měřítkem je to, jak si vedete mezi ostatními uživateli aplikace Samsung Health. Dozvíte se tak průměrný týdenní počet kroků na jednoho uživatele, i to, jak to vypadá ve vaší věkové skupině. Poslední možnost porovnávání je s vašimi přáteli, a tady to začíná být zajímavé. Stačí si je přidat přes speciální QR kód, který na jednom telefonu Samsung Health vygenerujete, na druhém zase načtete.



A nyní pohled do historie. Toto jsou statistiky globálním krokových výzev v Samsung Health za březen a duben. Česko si drží pátou příčku, meziměsíčně došlo k nárustu účastníků o osm stovek

Přátele můžete vyzvat na přímou výzvu (1:1), stačí vytvořit název a stanovený cíl kroků. Následně čekáte 24 hodin na přijmutí výzvy. Jak si při trvání krokové výzvy vedete, se dozvíte přímo v aplikaci. Zajímavé jsou však i globální výzvy, kterých se můžete účastnit se všemi ostatními uživateli Samsung Health.



Za získané hvězdy dostáváte zkušenosti pro zvednutí svého levelu aktivního uživatele. Zkušenosti získáváte i za denní úkoly, které vás nabádají k tomu, abyste si např. nahráli data o spánku, prohlédli historii počtu kroků, přidali data o pitném režimu, apod.

Cílem je za měsíc ujít 200 tisíc kroků, a aktuální květnová výzva nese název Levandulová. Pokud máte v Samsung Health přiřazeny nějaké přátele, můžete vidět jejich postup při získávání dílčích hvězd (a s nimi spjatých zkušeností) za splněné úseky a porovnávat je se svým vlastním postupem. Vlajka vodiče (můžete si zvolit individuální denní tempo) vám ukazuje, kam až byste dnes měli dojít. A obojí je z našich vlastních zkušeností často dost velký motivační prvek.

Podívejte se, jak fungují měsíční výzvy v aplikaci Samsung Health:

Dokončené měsíční výzvy si pak následně můžete nechat vyjet ve statistikách. Třeba dubnová výzva Poušť měla celkem 1,47 milionů účastníků., účastnili se jí uživatelé z celkem 191 zemí. Nejvíce v Jižní Koreji (177 tisíc), což se podepsalo i nad průměrem 8 875 kroků na jednoho tamního obyvatele. Česko však v krocích moc nezaostává, účastníků bylo v dubnu sice „jen“ 16 223, ovšem s průměrným počtem 8 312 kroků na uživatele na den jsme se umístili na páté pozici. Stejnou příčku Česko obsadilo i v březnu, jak si v počtech kroků povede ČR v květnu?