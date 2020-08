Ztracené telefony od Samsungu brzy najdete i offline. Podobně jako iPhony

Samsung na smartphonech brzy spustí funkci pro offline vyhledání ztracených telefonů, která bude zařazena pod službu Najít moje mobilní zařízení. K jejímu využití je třeba být přihlášen k Samsung účtu a mít funkci v telefonu aktivní. Následně můžete na dálku telefon vzdáleně zamknout, odemknout či posílat jeho poslední známou polohu na severy Samsungu. V případně odcizení telefonu a rychlé reakce tak můžete dohledat přes stejnojmennou webovou službu. U iPhonů obdobná funkce funguje již delší dobu.

Jenže vyhledání ztracených zařízení má celou řadu úskalí. První co případný nálezce (či zloděj) udělá, je to, že se pokusí vypnout telefon. Pokud je však zamknutý, bez přiložení prstu, zadání PIN kódu či bez nakreslení znaku, se mu to nepovede. Existuje sice kombinace kláves pro „tvrdé“ restartování smartphonů řady Galaxy, telefon však znovu naběhne. Baterii z těla nevytáhne, takže nový majitel okamžitě sáhne po druhé možnosti - z telefonu vytáhne SIM kartu.

První pohled na Samsung Galaxy Note20 Ultra:

Pokud je v telefonu eSIM, má nepoctivý nálezce smůlu, protože telefon bude i nadále komunikovat se službou od Samsungu a bude neustále na internetu, což zjednodušuje jeho vyhledání. V případě fyzických SIM karet je situace o dost jednodušší, stačí SIMku vytáhnout z telefonu. A v těchto případech se bude hodit doplňková služba Offline vyhledávání, která umožní vyhledat telefon i tehdy, je-li offline. Samsung si k tomu pomůžete dalšími uživateli řady Galaxy, kteří budou mít offline vyhledávání také aktivní. Informace o blízkém ztraceném telefonu se tak do služby Najít moje mobilní zařízení dostanou skrze další zařízení řady Galaxy.

Samsung si k tomu zcela jistě dopomůže technologií UWB, kterou navíc používá i pro funkcí Sdílení nablízko (Nearby Share). Ale, podobně jako u iPhonů, by mělo k vyslání informací o poloze ztraceného zařízení stačit i Bluetooth, které si telefon v případě ztráty sám aktivuje. V současné době funkce funguje jen v USA, je však možné, že Samsung offline vyhledávání teprve testuje, a až po nějaké době ji zpřístupní široké veřejnosti

